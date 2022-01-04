إنقاذ طفل من داخل شقة في الطبقة الثالثة في الصويري

أنقذ عناصر من الدفاع المدني طفلاً من داخل شقة ذويه التي تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني، بعدما أقفل باب الشقة عليه في الصويري - البقاع.

واستدعى تنفيذ المهمة استعمال سلالم الانقاذ للتمكن من الوصول اليه.