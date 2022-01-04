لبنان

إنقاذ طفل من داخل شقة في الطبقة الثالثة في الصويري

Lebanon 24
04-01-2022 | 09:10
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني طفلاً من داخل  شقة ذويه التي تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني، بعدما أقفل باب الشقة عليه في الصويري - البقاع.
واستدعى تنفيذ المهمة استعمال سلالم الانقاذ للتمكن من الوصول اليه.
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الصويري

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