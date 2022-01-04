اقفال دائرة النفوس ومكتب الوكالة الوطنية في النبطية بعد تسجيل إصابات بالفيروس

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية أن محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه طلب إقفال دائرة النفوس في سراي النبطية طوال هذا الاسبوع وحتى صباح الاثنين المقبل، بعد ثبوت اصابة مأمور نفوس النبطية محمد دهيني بفيروس كورونا ومخالطته للعديد من الموظفين والمراجعين.كما طلب إقفال مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية اسبوعا بسبب إصابة احد الموظفين فيه بالفيروس، وطلب من الجهات المعنية اجراء عملية تعقيم لمكاتب دائرة النفوس و"الوكالة الوطنية".