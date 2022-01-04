فواتير المولدات.. بالدولار!

بدأ بعض أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في لبنان بتسعير فواتيرهم بالدولار الأميركي أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق الموازية، وذلك بسبب الغلاء الكبير الذي طال اسعار المحروقات.ولهذه الغاية قام هؤلاء بارسال رسائل نصية على الهواتف الذكية أبلغوا خلالها مشتريكيهم بالتدبير الجديد.