لبنان

أبو فاعور: مواقف حزب الله باتت عبئا على لبنان

Lebanon 24
04-01-2022 | 09:29
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أدلى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور بالتصريح الآتي "لم تعد الاساءة الى المملكة العربية السعودية وقيادتها والى علاقات  لبنان العربية مجرد موقف عرضي على ضفاف موقف اقليمي عام بل من الواضح انها سياسة معتمدة بهدف تدمير هذه العلاقات وايقاع لبنان في الشرك الايراني الذي ينصب له والنظر اليه كساحة من ساحات الاقليم وليس كوطن لا بل تقديمه كساحة تفتدي الساحات الاخرى لمصلحة ايران من سوريا الى العراق الى اليمن .
مواقف حزب الله وسياساته الاقليمية باتت عبئا على لبنان لا يحتمل ولا تستقيم مواطنة في ظل اخذ الوطن رهينة من قبل طرف فيه لامور لا تمت لانتماء لبنان بصلة و لا مصلحة له فيها ولا قدرة له عليها . 
من الواضح ان الاستراتيجية الدفاعية الموعودة لم تعد محصورة بالتراب اللبناني بل بات المنطق يقتضي ان تشمل سياسات حزب الله في الاقليم .
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