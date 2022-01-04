لبنان

توزيع جوائز للفائزين في مسابقة الشيخ عبد الحليم القرآنية في شحيم

Lebanon 24
04-01-2022 | 10:20
A-
A+
Doc-P-903760-637769136081993323.png
Doc-P-903760-637769136081993323.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أقام "دار الكتاب المبين" احتفالا بتوزيع الجوائز على الفائزين الاوائل في "مسابقة الشيخ عبد الحليم القرآنية" في الذكرى الثانية لرحيله، في قاعة مسجد القلعة في شحيم، تخلله توزيع الشهادات والهدايا على المشاركات في دورة "تعرف على نبيك محمد". ونظرا لجائحة "كورونا"، اقتصر الحضور على لجنة المسجد وعدد من أهالي الطلاب وعائلة الراحل والاستاذة.
 
افتتح الاحتفال بتلاوة آيات قرآنية، ثم ألقى الشيخ فارس الحاج شحادة كلمة تحدث فيها عن مزايا الراحل، وعرف بسيرة النبي محمد.
 
وبعد تكريم المشاركات في دورة "تعرف على نبيك محمد"، تم التعريف بالمسابقة، وبأهمية حفظة القرآن الكريم وفضلهم.
 
واختتم الاحتفال بتوزيع الجوائز والشهادات.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:15 | 2022-01-04
22:19 | 2022-01-04
22:22 | 2022-01-04
23:18 | 2022-01-04
23:16 | 2022-01-04
23:11 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website