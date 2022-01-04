توزيع جوائز للفائزين في مسابقة الشيخ عبد الحليم القرآنية في شحيم

أقام "دار الكتاب المبين" احتفالا بتوزيع الجوائز على الفائزين الاوائل في "مسابقة الشيخ عبد الحليم القرآنية" في الذكرى الثانية لرحيله، في قاعة مسجد القلعة في شحيم، تخلله توزيع الشهادات والهدايا على المشاركات في دورة "تعرف على نبيك محمد". ونظرا لجائحة "كورونا"، اقتصر الحضور على لجنة المسجد وعدد من أهالي الطلاب وعائلة الراحل والاستاذة.افتتح الاحتفال بتلاوة آيات قرآنية، ثم ألقى الشيخ فارس الحاج شحادة كلمة تحدث فيها عن مزايا الراحل، وعرف بسيرة النبي محمد.وبعد تكريم المشاركات في دورة "تعرف على نبيك محمد"، تم التعريف بالمسابقة، وبأهمية حفظة القرآن الكريم وفضلهم.واختتم الاحتفال بتوزيع الجوائز والشهادات.