منتحلو صفة أمنية دخلوا الى مقهى للمراهنات ليلاً.. وهذا ما فعلوه برواده

تعرض مقهى في بلدة أنصار الجنوبية الليلة الماضية لعملية سلب لرواده بلغت ملياري ليرة لبنانية من مجهولين انتحلوا صفة أحد الاجهزة الامنية الرسمية.وفي التفاصيل، انه وحوالي الساعة الاولى من بعيد منتصف ليل الاثنين -الثلثاء اقتحم 6 اشخاص ملثمين على متن سيارتين ذات زجاج داكن مقهى .أ. لصاحبه م.ج . في الشارع العام في بلدة انصار وفي حوزتهم مسدسات حربية وادعوا انهم من جهاز امني رسمي وقاموا بتهديد رواد المقهى الذي يستخدم كبورصة مراهنات ومداولات مالية، وسلبوا مبلغ ما يقارب الملياري ليرة لبنانية والاستيلاء على مفاتيح سيارات الموجودين وهواتفهم وفروا.وإدعى صاحب المقهى لدى مخفر درك الدوير على مجهولين. وباشرت الجهات الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.