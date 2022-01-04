لبنان

توقيف شبكة تُجبر فتيات على ممارسة الدعارة... هذا ما جرى في أحد الفنادق في أدما

Lebanon 24
04-01-2022 | 10:29
A-
A+
Doc-P-903764-637769143199592566.jpg
Doc-P-903764-637769143199592566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 24-11-2021، أحيلت الموقوفة (أ. ع. من مواليد عام 1999، سورية الجنسية) من فصيلة برمّانا في وحدة الدرك الإقليمي إلى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معها بجرم دعارة.

وقد اعترفت بما نُسِب إليها، وبأن المدعو (م. ح.) يقوم بتسهيل أعمال الدعارة لها، الذي تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بالجرم ذاته، فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه.

بتاريخ 25-11-2021، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من توقيف المشتبه به ومعاونَيه، داخل أحد الفنادق في أدما، وهم كل من.

م. ح. (من مواليد عام 1978، سوري)
م. د. (من مواليد عام 1982، سوري)
م. ر. (من مواليد عام 1978، سوري)
بتفتيشهم، تم ضبط مبالغ مالية. وخلال عملية توقيفهم، تبيّن وجود /3/ فتيات محتجزات في الفندق، للغاية ذاتها، فجرى تحريرهن.

بالتحقيق مع (م. ح.) ومعاونَيه، اعترفوا بتسهيل أعمال الدعارة للفتيات الثلاث وللمدعوة (غ. ع. من مواليد عام 1985، سورية) زوجة (م. ر. من مواليد عام 1978، سوري)، متوارية عن الأنظار، تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها.

 كما تبيّن وجود محادثات بين (م. ح.) المذكور وبين شخص آخر بغية تأمين فتيات له للعمل في المجال ذاته يدعى:

 أ. غ. (من مواليد عام 1985، سوري)
تم توقيفه في محلّة طبرجا. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسَب إليه. كذلك تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق ثلاثة أشخاص لوجود محادثات هاتفية بينهم وبين (أ. غ.) المذكور، حول تأمين فتيات للعمل.

وباستماع الفتيات، صرّحن بأن (م. ح.) ومعاونيه يقومون بتسهيل هذه الأعمال لهن، وباحتجازهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة.

تُركت الفتيات لقاء سندات إقامة، في حين أوقف البقيّة بجرم الإتجار بالبشر، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:15 | 2022-01-04
22:19 | 2022-01-04
22:22 | 2022-01-04
23:01 | 2022-01-04
22:49 | 2022-01-04
22:32 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website