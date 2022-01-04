أبي المنى استقبل مجلس نقابة المحامين والسفير حسن وقضاة ووفودا

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن، بحضور امين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، في زيارة تهنئة.وكانت مناسبة عرض حسن فيها لشيخ العقل المواضيع المتصلة بتطوير العلاقات اللبنانية الجزائرية وتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق لتبادل الزيارات. كما نقل حسن تحيات الجالية اللبنانية وتقديرها للدور الذي يلعبه ابي المنى على المستويين الروحي والوطني العام.ونوه شيخ العقل بكل "الجهود الآيلة الى تعزيز العلاقات المشتركة بين لبنان والدول العربية وبينها الجزائر، لما فيه الخير العام لنا جميعا".نقابة المحامينكما استقبل ابي المنى وفدا من مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب ناضر كسبار، ضم: امين السر سعد الدين الخطيب، مفوض قصر العدل عماد مارتينوس، فادي المصري ومايا زغريني، إضافة الى عضوي مجلس التقاعد المحاميين سعاد شعيب وميلاد حكيم، بحضور امين سر المجلس المذهبي ورئيس اللجنة القانونية فيه المحامي نشأت هلال وعضو المجلس المحامية ندى تلحوق، إضافة الى المحامين الدكتور بسام المهتار ومارن المصري وريتا الجردي وكامل مزهر.وكانت مناسبة لتبادل التهاني بمشيخة العقل ومجلس النقابة واستعراض الأوضاع العامة، وقال كسبار على الأثر: "تشرفنا بزيارة سماحة شيخ العقل لشكره أولا على تهنئتنا بمجلس نقابة المحامين، ولتقديم التهنئة له أيضا ومعايدته بالأعياد المجيدة. وقد تحدثنا بالأوضاع العامة حيث شددنا على مواقف سماحته المعتدلة والتي تصب كلها في مصلحة الوطن وإعلاء شأنه وشأن المؤسسات فيه، كما وإننا نشد على يد سماحته، في ان تبقى هذه الدار بهذه الحكمة والتقدم. ونوهنا أيضا بدور شيخ العقل في خلق أجواء حوارية بما يصب في مصلحة المجتمع وتقدمه، خصوصا في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها لبنان على مختلف الصعد الاجتماعية والمعيشية والسياسية. وقد شرح سماحته أيضا أهمية المبادرات الحوارية التي يقوم بها وإننا نشجعه بذلك على كل ما يصب في مصلحة الوطن وابنائه".دار الفتوى طرابلسكما استقبل ابي المنى وفدا من دار الفتوى في طرابلس برئاسة عضو المجلس الشرعي الأعلى الشيخ أمير رعد وعضوية رئيس جمعية "المنهج" الخيرية محمود الأحمد وعضو الجمعية رجل الأعمال وئام زود. ووجه الوفد الى شيخ العقل دعوة للمشاركة في إطلاق "مركز فرصة" للوقاية وإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي السبت في 15 الحالي، في معرض رشيد كرامي الدولي.قضاةكما استقبل شيخ العقل وفدا قضائيا ضم: رئيس محكمة الإستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، القاضي نزيه أبو إبراهيم، القاضي الشيخ غاندي مكارم، وتم البحث في عدد من القضايا المتصلة بعمل المحاكم المذهبية الدرزية.المعهد الوطنيوالتقى ابي المنى المدير العام للمعهد الوطني للادارة الدكتور جمال زعيم منجد، بحضور عضوي اللجنة الإدارية في المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام وعامر صياغة، وعضو اللجنة الاجتماعية أسامة ذبيان، ومدير مشيخة العقل ريان حسن. وتناول اللقاء آفاق التعاون مع المعهد الوطني للادارة في تدريب الموارد البشرية، في مجال بناء القدرات وصقل المهارات في شتى المجالات العلمية والإدارية والمالية، واتفق على تشكيل لجنة تنسيقية بهذا الخصوص.اجتماع عملوترأس شيخ العقل اجتماع عمل، بحضور أمين سر المجلس المذهبي، رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي هلال وأعضاء اللجنة والمحامين في المجلس المذهبي. وشارك في جانب من الاجتماع شيخ العقل السابق الشيخ نعيم حسن، الذي أوضح العديد من النقاط المتعلقة بمواضيع قانونية مرتبطة بالأوقاف.