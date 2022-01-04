لبنان

إصابات كورونا بارتفاع جنوني اليوم! (صورة)

Lebanon 24
04-01-2022 | 10:35
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 5087 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت العدد التراكمي للاصابات المثبتة إلى 740814.
 
كذلك، سُجلت 19 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 9193.
 
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