إصابات كورونا بارتفاع جنوني اليوم! (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 5087 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت العدد التراكمي للاصابات المثبتة إلى 740814.

كذلك، سُجلت 19 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 9193.