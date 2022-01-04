سرقة سيارة "تاكسي الورد"

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه تم سرقة سيارة مرسيدس بيضاء اللون موديل ١٩٧٦ ملقبة بـ "تاكسي الورد"، تحمل اللوحة رقم ٥١٦٧٠٥/ب من محلة ابي سمراء في طرابلس.