أحمد الحريري: لبنان ليس مشاعا إيرانيا

غرد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر" قائلاً: "‏إلى السيد: من كان حزبه قاتلا وقتله موثق أقله في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليس له أن يتهم المملكة بالإرهاب، وهي كانت أول من اكتوى بناره. وليس له أن يغامر بعروبة لبنان وعلاقاته مع شقيقته الكبرى وهو صاحب المغامرات غير المحسوبة. ولبنان ليس مشاعا إيرانيا وجمهورية لا ولي فقيه لها".