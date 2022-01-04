لبنان

عملية نوعيّة للمخابرات.. توقيف متهم بمحاولة قتل في القاع وهويته تنكشف

Lebanon 24
04-01-2022 | 11:27
A-
A+
Doc-P-903781-637769178003032107.jpg
Doc-P-903781-637769178003032107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت مديرية المخابرات في الجيش، السوري بشار المصري، المتهم بمحاولة قتل وسرقة سيدة من بلدة القاع شمال شرق لبنان الأسبوع الماضي. 
 
كذلك، أوقف عناصر المديرية اللبنانيين (ع.س) اثناء قيادته سيارة مسروقة من نوع كيا في بلدة القاع، و (ع.م) في بلدة القصر الحدودية، وهو احد عناصر عصابات السرقة التي تنقل السيارات المسروقة من لبنان الى سوريا.
 
ونوه رئيس بلدية القاع بشير مطر بـ"جهود مديرية المخابرات وبخاصة مفرزة القاع التي يرأسها المقدم زارة المولى، بالكشف عن تفاصيل الحادثة وتوقيف الفاعل، وهي الحادثة الاولى من نوعها في القاع، وكانت من الممكن ان تؤدي الى حساسيات كبيرة بين السكان والنازحين القاطنين في البلدة ومشاريعها". 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:15 | 2022-01-04
22:19 | 2022-01-04
22:22 | 2022-01-04
23:01 | 2022-01-04
22:49 | 2022-01-04
22:32 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website