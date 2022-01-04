شرطٌ لإدخال أي مواد غذائية إلى لبنان.. هذا ما كشفه وزير الزراعة

استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن نائب رئيس كتلة "التنمية والتحرير" النائب ابراهيم عازار، وتم البحث في شؤون زراعية عامة والأوضاع الزراعية في قضاء جزين ومنطقة جبل الريحان.كما استقبل رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وتم البحث في "تنظيم المساعدات الزراعية، التي قد تكون تأخرت بسبب عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى اشغالهم، وتم التنسيق لإطلاقها في أقرب وقت ممكن".بعد اللقاء، أشار الحاج حسن إلى أن "هناك حالة استثنائية تستدعي تضافر الجهود من كل القوى والفاعليات والهيئات العاملة على الأرض مباشرة"، وقال: "مما لا شك فيه أن هناك بعض العقبات التي كانت تعترض وصول بعض الهبات من قبل الهيئات الدولية التي تعمل الوزارة على أن تكون هذه الأولوية في إطار تسيير وتسهيل هذا العمل، إذ بالفعل فإن الأساس اليوم في عمل الوزارات وهذه الهيئات، ومن ضمنها الهئية العليا للإغاثة هو المواطن اللبناني".وأشار إلى أنه "تم التطرق الى ملف حساس ومهم جدا، وهو كيفية التنسيق لإدارة الأزمة"، وقال: "إن هذا الأمر يستدعي جهدا من قبل وزارات الزراعة والاقتصاد والصحة العامة في ما يخص الفحوص".وأكد "تأكيده للواء خير العمل بكل الطاقات في سبيل أن تكون الفحوص سريعة وضمن الإمكانات ومطابقة للمعايير"، كاشفا عن "معاناة الوزارة من مشكلة عدم إمكانية توافر مادة المازوت في مختبراتها"، مؤكدا أن "هذا الامر ستذلل عقبته بتضافر الجهود إن كان مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي أو باقي الوزارات المختصة في سبيل تسهيل هذا الملف".وختم: "إننا منفتحون دائما على العمل مع الهيئات الوطنية والأهلية، وبكل تأكيد عبر تطبيق المعايير الإدارية التي تقتضي بالمرور عبر الهيئات الرسمية إذ لا يمكن إدخال أي مواد غذائية تحديدا من دون أن تمر عبر مختبرات وزارتي الصحة العامة والزراعة".