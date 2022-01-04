الراعي زار يونان وبدروس وتابع مع وفود شؤونا عامة وكنسية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، وفدا من "المؤسسة المارونية للانتشار" مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة، وكان عرض للأوضاع العامة في البلاد.وأعرب الوفد عن "تأييد المؤسسة المطلق لمبدأ الحياد الناشط وللمؤتمر الدولي الذي طرحه البطريرك الراعي"، مبديا "الإستعداد الكامل لدعم مشاريع تساهم في تأهيل البنى التحتية وتأمين الكهرباء والانترنت".ثم تسلم الراعي من الوفد المسكوني اللاهوتي "نختار الحياة" وثيقة الحضور المسيحي في الشرق الأوسط، التي سبق ان أطلقت في 28 أيلول عام 2021. وطلب الوفد "العمل على فتح باب الحوار بين الكنائس والمجتمع حول التحديات الكبرى التي تواجه الحضور المسيحي في الشرق الأوسط".والتقى البطريرك الراعي وفدا من أعضاء مجلس إدارة معهد وجمعية "فيلوكاليا" برئاسة الأخت مارانا سعد التي عرضت لنشاط المهرجان الميلادي الذي أحيته الجمعية في دير الزيارة في عينطورة طيلة فترة الميلاد، اضافة الى النشاطات الاخرى التي تحققت طيلة العام الماضي وتلك المزمع القيام بها في العام 2022.ومن زوار الصرح البطريركي المحامي وليد الخازن، ثم العميد المتقاعد علي عواد الذي نقل الى الراعي اجواء مؤتمر جنيف الدولي حول لبنان الذي انعقد في 8 و9 تشرين الثاني 2021، في جامعة جنيف في سويسرا.وكان الراعي زار امس الاثنين، بطريرك السريان الانطاكي البطريرك مار يوسف الثالث يونان في مقر البطريركية في المتحف، ثم كاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرين في مقر البطريركية في الاشرفية، ورافقه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر. والى جانب تبادل التهاني بالاعياد، كانت مناسبة لعرض مواضيع كنسية ووطنية ولا سيما رسالة ودور المسيحيين في الشرق الاوسط.