لبنان

حدثٌ أمني عند الحدود الجنوبية.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
04-01-2022 | 14:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله عبرت الحدود من الأراضي اللبنانية وذلك بحسب ما نقلت قناة "العربية".
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