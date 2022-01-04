استقراء خلفيات

تنشغل جهات دبلوماسية باستقراء الخلفيات التي أدّت إلى تصعيد جهة لبنانية إقليمياً، بالرغم من معطيات ظاهرة توحي بانفراجات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".