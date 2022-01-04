لبنان

استقراء خلفيات

Lebanon 24
04-01-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-903866-637769391927225660.jpg
Doc-P-903866-637769391927225660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنشغل جهات دبلوماسية باستقراء الخلفيات التي أدّت إلى تصعيد جهة لبنانية إقليمياً، بالرغم من معطيات ظاهرة توحي بانفراجات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: سوليفان أبلغ نظرائه بالدول الاسكندنافية أهمية استخدام الدبلوماسية لخفض التصعيد في أوكرانيا
lebanon 24
05/01/2022 06:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن مقتل جندي من جيشها في مواجهات مع انفصاليين روس شرق البلاد (العربية)
lebanon 24
05/01/2022 06:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود باكستانيين في مواجهات مع مسلحين من حركة "طالبان باكستان" شمالي غرب البلاد
lebanon 24
05/01/2022 06:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يتهم "جهات خفية" بالسعي نحو الفوضى
lebanon 24
05/01/2022 06:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24

دبلوماسية

جهات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:15 | 2022-01-04
22:19 | 2022-01-04
22:22 | 2022-01-04
23:18 | 2022-01-04
23:01 | 2022-01-04
22:49 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website