يتساءل خبراء نقد عن السبب الذي يحول دون تدخل مصرف لبنان في سوق القطع للحؤول دون التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، في أيام الإجازات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".