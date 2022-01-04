لبنان

تبريد "الرؤوس الحامية"

Lebanon 24
04-01-2022 | 17:22
A-
A+
Doc-P-903868-637769390842557203.jpg
Doc-P-903868-637769390842557203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجحت وساطة حزب حليف بتبريد "الرؤوس الحامية" بين حليفين، بانتظار مسعى ما قيد الدرس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: مواقف حزب الله باتت عبئا على لبنان
lebanon 24
05/01/2022 06:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل: نعتزّ بأننا في ثنائي مع "حزب الله" الذي دافع عن لبنان ونحن على التزام بهذا التوافق في ما بيننا
lebanon 24
05/01/2022 06:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يكشف سراً عن سليماني.. هذا ما فعله الأخير في لبنان
lebanon 24
05/01/2022 06:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عسيري لـmtv: حزب جبران باسيل منح الغطاء لـ"حزب الله" والسعودية تسعى إلى رؤية وجوه جديدة في لبنان والمسؤولية على اللبنانيين أن يختاروا المخلصين في صناديق الإقتراع
lebanon 24
05/01/2022 06:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:15 | 2022-01-04
22:19 | 2022-01-04
22:22 | 2022-01-04
23:18 | 2022-01-04
23:01 | 2022-01-04
22:49 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website