"القوات" و"التيار":الحكومة مقابل المجلس

بعد السجال والخلاف حول فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، أفيد أن حزب القوات اللبنانيّة لن يوافق على فتح دورة استثنائيّة إلا إذا تم استئناف جلسات مجلس الوزراء، حيث قالت مصادر "القوات" النيابية لـ"اللواء" ان "هذا الموقف لا يرتبط بالسجالات الحاصلة لكن لا يجوز تفعيل عمل مجلس النواب بينما الحكومة معطلة والناس تصرخ من وجعها وتنتظرالحلول، لذلك لا بد من عودة عمل كل مؤسسات الدولة".

(اللواء)