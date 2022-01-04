رفض واسع لحملة نصر الله على السعودية

كأنّه لا يكفي ما يعانيه اللبنانيون من كوارث اجتماعية وحياتية، حتى سارع "حزب الله" عبر أمينه العام حسن نصرالله، إلى العودة إلى حملات الإساءة والتحريض ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

والأخطر هذه المرة أنه أدخل اللبنانيين العاملين في هذه الدول إلى قلب معمعته، وهو "أمر بالغ الخطورة"، استناداً إلى ما تقوله أوساط سياسية معارضة لـ"السياسة" الكويتية، مؤكدة أن "نصرالله يريد تحريض اللبنانيين في الخليج على سلطات الدول التي يعملون فيها، من أجل استخدامهم أداة في سياق حملته الإيرانية على الدول الخليجية الأربع".

(السياسة الكويتية)