لبنان

إنقاذ ٣ شبّان من الغرق في ميناء طرابلس

Lebanon 24
04-01-2022 | 19:51
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قام سائق بالنزول بسيارته الرباعية الدفع الى بحر الميناء دون معرفة اي تفاصيل اضافية.
وقد عمل عناصر الدفاع المدني على إنقاذ ٣ شبّان من الغرق في البحر كانوا بداخل السيارة.
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غرق

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