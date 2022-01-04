إنقاذ ٣ شبّان من الغرق في ميناء طرابلس

قام سائق بالنزول بسيارته الرباعية الدفع الى بحر الميناء دون معرفة اي تفاصيل اضافية.

وقد عمل عناصر الدفاع المدني على إنقاذ ٣ شبّان من الغرق في البحر كانوا بداخل السيارة.