لبنان

الغالبية مؤمنة لتوقيع العريضة النيابية و"القوات" تربط التوقيع باستئناف جلسات الحكومة

Lebanon 24
04-01-2022 | 22:19
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توقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتأمين الغالبية لتوقيع عريضة نيابية للطلب من رئيس الجمهورية توقيع مرسوم العقد الاستثنائي للمجلس، في ظل تأييد عدد من الكتل للعريضة كالتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكتل فريق 8 آذار وكتلة المستقبل، فيما أكد مصدر في الحزب الاشتراكي لـ»البناء» أن كتلة اللقاء الديمقراطي ستوقع على العريضة لأنها مقتنعة بضرورة مواكبة المجلس النيابي لهذه المرحلة الحساسة والدقيقة تشريعياً للكثير من الملفات الأساسية.
وكتبت " اللواء" أن حزب القوات اللبنانيّة لن يوافق على فتح دورة استثنائيّة إلا إذا تم استئناف جلسات مجلس الوزراء، حيث قالت مصادر القوات النيابية لـ «اللواء»:ان هذا الموقف لا يرتبط بالسجالات الحاصلة لكن لا يجوز تفعيل عمل مجلس النواب بينما الحكومة معطلة والناس تصرخ من وجعها وتنتظرالحلول، لذلك لا بد من عودة عمل كل مؤسسات الدولة.
وقالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» ان كل ما يحكى حول هذه الخطوة لا أساس له من الصحة، فلم يفاتح أحد رئيس الجمهورية في موضوع هذه الدورة حتى هذه اللحظة واّن ما نقل عن لسانه لجهة رفضه توقيع مرسوم فتحها ليس صحيحاً فعند طرح الموضوع يمكن اتخاذ أي موقف.

وتعليقاً على الحديث عن عريضة نيابية تطلب فتح الدورة التشريعية والتي باشر بعض الكتل المعارضة لعون توقيعها، قالت المصادر لـ«الجمهورية»: «ننتظر ترجمة هذا الحديث الذي اطلعنا عليه في الصحف ليبنى عليه ما ينبغي من قرارات».
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