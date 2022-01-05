العثور على جثة شاب بعجلتون.. ماذا في التفاصيل؟

وجد ليلا ر.ش.ز. مواليد 1976 حراجل، جثة في أحد أحراج بلدة عجلتون مصابا بطلق ناري من بندقية صيد، وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.وبعدما عاين الطبيب الشرعي الجثة نقلها عناصر الدفاع المدني الى مستشفى السان جورج في عجلتون.