لبنان

بعد​ عمليات سرقة عدة... هذا ما فعله شبان من زحلة!

Lebanon 24
05-01-2022 | 00:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكُّن عدد من شبان محلة المعلقة - زحلة من توقيف ستة سوريين كانوا يستقلون "بيك اب" لون ابيض، بعد الاشتباه بهم بتنفيذ عمليات سرقة في المعلقة. وقد عمد الشبان الى تسليمهم الى مخابرات الجيش في البقاع.
 
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زحلة

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