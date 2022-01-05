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لبنان
بعد عمليات سرقة عدة... هذا ما فعله شبان من زحلة!
Lebanon 24
05-01-2022
|
00:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكُّن عدد من شبان محلة المعلقة - زحلة من توقيف ستة سوريين كانوا يستقلون "بيك اب" لون ابيض، بعد الاشتباه بهم بتنفيذ عمليات سرقة في المعلقة. وقد عمد الشبان الى تسليمهم الى مخابرات الجيش في البقاع.
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