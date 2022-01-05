بعد​ عمليات سرقة عدة... هذا ما فعله شبان من زحلة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكُّن عدد من شبان محلة المعلقة - زحلة من توقيف ستة سوريين كانوا يستقلون "بيك اب" لون ابيض، بعد الاشتباه بهم بتنفيذ عمليات سرقة في المعلقة. وقد عمد الشبان الى تسليمهم الى مخابرات الجيش في البقاع.