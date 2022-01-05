لقاء بين عون وميقاتي في بعبدا صباحا وجولة افق ازاء الملفات المطروحة

يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم في قصر بعبدا، للتشاور معه في التطورات الجارية على اكثر من صعيد .

واللقاء الاول بين الرجلين هذه السنة سيتناول بالدرجة الاولى ملف معاودة جلسات مجلس الوزراء، في ضوء الموقف الثابت لرئيس الحكومة من انه "يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا".

هذا الموقف لاقاه عون في حديث صحافي اليوم خفف فيه من اندفاعته السابقة للمطالبة بعقد جلسة بمن حضر، حيث قال "تعطيل الحكومة خطأ جسيم ولا يحق لأي طرف ذلك، ووزراء الرئيس بري يرفضون المشاركة في الجلسات".

لقاء بعبدا سيتناول ايضا موضوع دعوة عون الى الحوار وملف فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، اضافة الى الملف المستجد المتعلق بمواقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي والهجوم العنيف الذي شنه على المملكة العربية السعودية. كما سيتناول البحث الملف المتصل بالتحضيرات الجارية للمفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي والى ما هنالك من قضايا ما زالت موضوع بحث وجدل ولم يحصل توافق نهائي بشأنها.