لبنان

60% تحت خط الفقر.. لبنان يتعرض لعدوان من نوع آخر

Lebanon 24
05-01-2022 | 01:15
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اعتبر الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أننا أمام عدوان يتعرض له الشعب اللبناني عندما تفقد الليرة 95% من قيمتها من دون أي سبب اقتصادي، مشيراً الى ان نسبة البطالة تزيد وبالتالي هناك زيادة بالفقر وتقديراتنا بأن 60% من الشعب اللبناني أصبحوا فقراء ومسحوقين وهناك نحو 30% يعتمدون على أموال الاغتراب.
وقال في حديث لصوت كل لبنان: كان لدينا في احتياطي مصرف لبنان 32 مليار دولار بحسب حاكم المركزي وبالتالي هل يعقل أن يتم إدارة بلد لديه هذا الاحتياطي من قبل منصة لا نعرف من يحدد سعرها ومن يقف خلفها.
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