لبنان

عبارة في بيان "الوطني الحر" تثير تساؤلات.. ماذا قصد فيها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-01-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-903959-637769677475773326.jpg
Doc-P-903959-637769677475773326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كان لافتاً ما ورد في بيان تكتل "لبنان القوي" بالأمس، لجهة إعلانه الاستعداد لمناقشة "الاستراتيجية الدفاعية" على طاولة الحوار الوطني.

في المضمون، فإنّ الإضاءة على هذا الملف الشائك يعتبرُ أمراً مستجداً، وهو يأتي وسط الخلاف القائم بين التيار "الوطني الحر" و "حزب الله".

كما هو معلوم، فإنّ ملف الاستراتيجية الدفاعيّة يعدّ من الملفات التي لا يروق لـ"حزب الله" الاستفاضة في النقاش فيها، خصوصاً أن المعادلة الأساسية والثابتة بالنسبة له هي: الجيش، الشعب والمقاومة، وأي استراتيجية تستثني المقاومة لن يتم الموافقة عليها، ويعتبرها استهدافاً له ولسلاحه.

وفي ظل ذلك، فإنّ تدليل "الوطني الحر" على الاستراتيجية الدفاعية في هذا التوقيت طرح تساؤلات عديدة وأبرزها: هل سيعيد التيار النظر في مفهومه للمقاومة في لبنان؟ هل سيغير من توجهاته اتجاه الثوابت الأساسية التي اتفق عليها مع "حزب الله" لجهة سلاح المقاومة؟ هل سيطرح "الوطني الحر" شروطاً تخالف المعادلة الدفاعية التي يؤمن بها الحزب؟ هل سيفتح "الوطني الحر" المجال لمناقشة استراتيجية دفاعية تستثني المقاومة؟

فعلياً، فإنّ أي إقبال من "الوطني الحر" باتجاه الاستراتيجية الدفاعية التي "تُحجّم" حزب الله، إنما يعدّ بمثابة إعلان حرب على الأخير، وهو الأمر الذي يعني فضاً للتحالف وانقلاباً على تفاهم مار مخايل. فهل سيحصل ذلك؟

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2022-01-05
11:40 | 2022-01-05
11:26 | 2022-01-05
11:24 | 2022-01-05
11:14 | 2022-01-05
11:12 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website