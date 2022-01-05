مرة جديدة... الأهالي يتصدّون للسارقين في هذه المنطقة!

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنه وقع تبادل لاطلاق نار بين سارقين حاولا سرقة "ديجانترات" من امام احد المنازل في محلة المئتين - طرابلس وبين صاحب المنزل دون تسجيل اصابات ليفرا بعدها الى جهة مجهولة.