لبنان

مرة جديدة... الأهالي يتصدّون للسارقين في هذه المنطقة!

Lebanon 24
05-01-2022 | 01:59
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنه وقع تبادل لاطلاق نار بين سارقين حاولا سرقة "ديجانترات" من امام احد المنازل في محلة المئتين - طرابلس وبين صاحب المنزل دون تسجيل اصابات ليفرا بعدها الى جهة مجهولة.
 
 
 
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طرابلس

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