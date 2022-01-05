في قضاء الشوف.. العينُ على "المرشح القوي"

تبحث جهة سياسية وازنة في قضاء الشوف عن مُرشّح قوي للمقعد السني، خصوصاً أن أمر الحفاظ على هذا المقعد أولوية سياسيّة قصوى.

ووفقاً للمصادر، فإنّ هناك العديد من الأسماء طرحت على طاولة البحث أمام قيادة تلك الجهة، وهناك اتجاهٌ لدرس حيثية كل اسم مع التركيز على مدى الاستقطاب الشعبي الذي يمكن أن تحققه كل شخصية.

وأوضحت المصادر أن القواعد المعنية بالانتخابات في تلك الجهة السياسية، منقسمة في ما بينها حول اختيار الأسماء، لكن ما تبين أن "الغربال" يشمل حالياً شخصيات عديدة بينها موظف سابق رفيع المستوى في الدولة، رئيس بلدية سابق، ومسؤول سياسي.