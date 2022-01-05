لبنان

زحمة أمام المصارف... ماذا يحصل؟ (صور)

Lebanon 24
05-01-2022 | 02:02
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تشهد معظم المصارف منذ الصباح الباكر في طرابلس زحمة كبيرة امام ابوابها وفي الداخل نتيجة توافد المواطنين لقبض رواتبهم بالدولار، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
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