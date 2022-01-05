عبدالله: الأمن الصحي والدوائي اللبناني في تدهور مستمر!

الأمن الصحي والدوائي للبناني في تدهور مستمر،بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية.
فروقات المستشفيات، اسعار الأدوية،المستلزمات والمغروسات الطبية،أضحت كابوسا على المواطن.
أليس غريبا، إحجام الغرب والشرق وكل الغيارى بالكلام، عن دعم صناديقنا الضامنة المتعددة ووزارة الصحة ومؤسساتنا الصحية؟؟
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 5, 2022
الأمن الصحي والدوائي للبناني في تدهور مستمر،بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية.
فروقات المستشفيات، اسعار الأدوية،المستلزمات والمغروسات الطبية،أضحت كابوسا على المواطن.
أليس غريبا، إحجام الغرب والشرق وكل الغيارى بالكلام، عن دعم صناديقنا الضامنة المتعددة ووزارة الصحة ومؤسساتنا الصحية؟؟