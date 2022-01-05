عبدالله: الأمن الصحي والدوائي اللبناني في تدهور مستمر!

غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: "الأمن الصحي والدوائي اللبناني في تدهور مستمر،بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية".وأضاف: "فروقات المستشفيات، اسعار الأدوية، المستلزمات والمغروسات الطبية، أضحت كابوسا على المواطن".وختم النائب عبدالله تغريدته بالقول: " أليس غريبا، إحجام الغرب والشرق وكل الغيارى بالكلام، عن دعم صناديقنا الضامنة المتعددة ووزارة الصحة ومؤسساتنا الصحية؟".