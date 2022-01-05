لبنان

عائلة أحد الشبان أقفلت مكاتب الاونروا بصور... ما السبب؟ (صور)

Lebanon 24
05-01-2022 | 02:12
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بعد عدم تأمين سرير للشاب عبد الرؤوف داخل أي من المستشفيات الجامعية ونقله من مستشفى حيرام، قامت عائلته باقفال مكتب وكالة الاونروا في مدينة صور ومدخل مخيم البرج الشمالي بالقرب من حاجز الجيش حتى إشعارٍ آخر، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
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