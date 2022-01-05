عائلة أحد الشبان أقفلت مكاتب الاونروا بصور... ما السبب؟ (صور)

بعد عدم تأمين سرير للشاب عبد الرؤوف داخل أي من المستشفيات الجامعية ونقله من مستشفى حيرام، قامت عائلته باقفال مكتب وكالة الاونروا في مدينة صور ومدخل مخيم البرج الشمالي بالقرب من حاجز الجيش حتى إشعارٍ آخر، وفق مندوبة "لبنان 24".