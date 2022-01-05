هل باتت السوبرماركت حلم اللبناني الجديد؟

أكدت مصادر متابعة أن أسعار السلع الاستهلاكية ستشهد ارتفاعاً كبيراً في الايام المقبلة، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الدولار في السوق الموازية، وارتفاع سعر المحروقات، ما يؤدي حتما الى ارتفاع الكلفة التشغيلية في السوبرماركات.وتوقعت المصادر ان تشهد الحركة داخل المحلات التجارية مزيداً من التراجع، نتيجة الارتفاع الكبير الذي ستشهده أسعار السلع.