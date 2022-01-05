اجتماع ايجابي مع عون.. ميقاتي من بعبدا: سيتم دعوة مجلس الوزراء فور استلام الموازنة

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن الاجتماع الذي عقده مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.ميقاتي قال من قصر بعبدا: ابلغت فخامة الرئيس ان الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلامها سيتم دعوة المجلس الوزراء للانعقاد.وأعلن أنه تم الاتفاق على الافراج عن كل المستحقاقات المالية لجميع الموظفين في الادارات العامة.