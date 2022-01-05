لبنان

عداد كورونا مرشح الى الارتفاع.. فهل باتت المستشفيات جاهزة؟

Lebanon 24
05-01-2022 | 02:42
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أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن عدد المصابين بكورونا الذين يدخلون إلى المستشفيات لا يزال تقريباً هو نفسه منذ أسبوعين، وحتى الساعة المستشفيات قادرة على استيعابه، فهناك أسرّة لا تزال شاغرة في العناية الفائقة. 
وتوقّع هارون أن تبلغ موجة الإصابات ذروتها بعد أيام نتيجة التخالط أثناء الأعياد، منبّهاً إلى أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة كما حصل في العام الفائت.  
وفي السياق، أعلن هارون أن في المستشفيات الخاصة والحكومية نحو 440 سرير عناية فائقة و520 سريراً عادياً وهذا العدد يبلغ ما يقارب نسبة 40% من تلك التي كانت موجودة السنة الماضية. 
وأكد هارون أن العديد من المستشفيات غير قادرة على فتح أقسام كورونا لديها مجدداً لأسباب عدة، بينها النقص في الطاقمين الطبي والتمريضي والصعوبات المادية، مشيراً إلى أن النقابة طلبت من المستشفيات التي تتضمّن أقسام كورونا زيادة عدد الأسرّة لديها وقد حصل تجاوب من قبلها. 
ولفت إلى أن بعض الأدوية الذي يُستخدم في علاج كورونا غير متوفّر بينما البعض الآخر يؤمّن بصعوبة، بالإضافة الى ارتفاع سعر الأوكسجين بشكل كبير والذي يُدفع ثمنه بالدولار، فضلاً عن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وألبسة الوقاية. 
 
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