سؤال لافت للدكتور عيد عازار.. هذا ما طرحه

نسب التلقيح
-٣٠ سنة و اكبر: ٦٥ ٪ رقم مقبول
-٣٠ سنة واصغر: ٢٦ ٪ نسبة ضعيفة.
اللبنانيين تلقحو ، لقحو اهلن بس خافو يلقحو اولادن !؟؟
هالنسب محسوبة على تقديرات اعداد اللبنانيين.
ما اخدنا بعين الاعتبار نسبة التلقيح من اصل المسجلين على Impact لانو في اكتر من ٦٠٠ الف تسجيل متكرر. pic.twitter.com/M8kdHcHee9
— Eid Azar (@EidAzar) January 4, 2022
نسب التلقيح
-٣٠ سنة و اكبر: ٦٥ ٪ رقم مقبول
-٣٠ سنة واصغر: ٢٦ ٪ نسبة ضعيفة.
اللبنانيين تلقحو ، لقحو اهلن بس خافو يلقحو اولادن !؟؟
هالنسب محسوبة على تقديرات اعداد اللبنانيين.
ما اخدنا بعين الاعتبار نسبة التلقيح من اصل المسجلين على Impact لانو في اكتر من ٦٠٠ الف تسجيل متكرر. pic.twitter.com/M8kdHcHee9