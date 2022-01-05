سؤال لافت للدكتور عيد عازار.. هذا ما طرحه

نسب التلقيح

-٣٠ سنة و اكبر: ٦٥ ٪ رقم مقبول

-٣٠ سنة واصغر: ٢٦ ٪ نسبة ضعيفة.

اللبنانيين تلقحو ، لقحو اهلن بس خافو يلقحو اولادن !؟؟

هالنسب محسوبة على تقديرات اعداد اللبنانيين.

ما اخدنا بعين الاعتبار نسبة التلقيح من اصل المسجلين على Impact لانو في اكتر من ٦٠٠ الف تسجيل متكرر. pic.twitter.com/M8kdHcHee9 — Eid Azar (@EidAzar) January 4, 2022

لفت الدكتور عيد عازار في تغريدة عبر تويتر الى ان نسب التلقيح لمن هو فوق الـ30 عاماً بلغت 65% وهو رقم مقبول، فيما نسسبة التلقيح لمن هم دون الـ30 بلغت 26% وهي نسبة ضعيفة.وتابع: اللبنانيون تلقحوا، لقحوا اهلهم الا انهم خافوا من تلقيح الاطفال؟؟!!ولفت الى ان هذه النسب محسوبة على تقديرات اعداد اللبنانيين، من دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة التلقيح من اصل المسجلين على Impact لان هناك في اكتر من ٦٠٠ الف تسجيل متكرر.