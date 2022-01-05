لبنان

سؤال لافت للدكتور عيد عازار.. هذا ما طرحه

Lebanon 24
05-01-2022 | 03:46
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لفت الدكتور عيد عازار في تغريدة عبر تويتر الى ان نسب التلقيح لمن هو فوق الـ30 عاماً بلغت  65% وهو رقم مقبول، فيما نسسبة التلقيح لمن هم دون الـ30 بلغت 26% وهي نسبة ضعيفة.
وتابع: اللبنانيون تلقحوا، لقحوا اهلهم الا انهم خافوا من تلقيح الاطفال؟؟!! 
ولفت الى ان هذه النسب محسوبة على تقديرات اعداد اللبنانيين، من دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة التلقيح من اصل المسجلين على Impact لان هناك  في اكتر من ٦٠٠ الف تسجيل متكرر.
 
 
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