بوشكيان: مطمئنون لغد أفضل لا بد آت

عايد وزير الصناعة جورج بوشكيان اللبنانيين الأرمن بعيد الميلاد المجيد الذي يصادف غدا وفق التقويم الأورثوذكسي الشرقي. وتمنى عيد ميلاد مجيدا، "ملؤه الفرح والسعادة وراحة البال والصحة، والطمانينة إلى غد أفضل لا بد آت".وقال:" تطلّعاتنا في العام الجديد كبيرة. واللبنانيّون مستعدّون لمواجهة التحدّيات والعمل لمستقبل واعد للبنان مشرق".