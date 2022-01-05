لبنان

أكبر معمرة في بلدة معركة الجنوبية تفارق الحياة!

Lebanon 24
05-01-2022 | 05:22
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توفيت الحاجة نهيل مروه عن عمر 105 سنوات، وهي أكبر معمرة في بلدة معركة الجنوبية.
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معمرة

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