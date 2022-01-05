وهاب يتحدث عن "مذبحة بحقّ الناس"

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"الكلام عن زيادة الضرائب قبل تصحيح رواتب القطاع العام والجيش والمؤسسات الأمنية يعتبر مذبحة حقيقية بحق الناس. هذا أمر يجب درسه بعناية ويترافق مع تعديل الرواتب".