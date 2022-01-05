لبنان

وهاب يتحدث عن "مذبحة بحقّ الناس"

Lebanon 24
05-01-2022 | 05:48
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"الكلام عن زيادة الضرائب قبل تصحيح رواتب القطاع العام والجيش والمؤسسات الأمنية يعتبر مذبحة حقيقية بحق الناس. هذا أمر يجب درسه بعناية ويترافق مع تعديل الرواتب".
 
 
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