فرعون: اللبنانيون في الخليج ليسوا رهائن بل لبنان هو الذي أصبح رهينة

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ان مسلسل التعرض للدول العربية الشقيقة، وفي طليعتها السعودية، من الأراضي اللبنانية، يجب أن يتوقف، وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. اللبنانيون في الخليج ليسوا رهائن، بل لبنان هو الذي أصبح رهينة حزب يقوده الى الخراب".

ان مسلسل التعرّض للدول العربيّة الشقيقة، وفي طليعتها السعوديّة، من الأراضي اللبنانية، يجب أن يتوقّف، وهذه مسؤوليّة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. اللبنانيّون في الخليج ليسوا رهائن، بل لبنان هو الذي أصبح رهينة حزبٍ يقوده الى الخراب. — Michel Pharaon (@MichelPharaon) January 5, 2022