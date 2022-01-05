الوكيل القانوني لإبراهيم الصقر: موكلي يكنّ الإحترام لأبناء زحلة مهما كانت توجهاتهم السياسية

أصدر الوكيل القانوني لإبراهيم الصقر المحامي جورج خوري البيان الآتي:

عطفاً على الحلقة التلفزيونية التي أجراها بتاريخ 14/11/2021 على قناة "الجديد"، يهمّ الأستاذ "إبراهيم الصقر" أن يؤكد على حبه المطلق لزحلة وأهلها، وبأن زحلة في قلبه دائماً، كما ويؤكد على احترامه للإختلاف في الرأي السياسي، وعلى وجوب أن يقتصر التنافس الحزبي على إنماء مدينة زحلة وجوارها، وخدمة شعبها والعمل على إخراجه من المآسي التي يعيشها بعيداً عن الكلام الإستفزازي، مؤكداً على أنه يكنّ كل الإحترام لأبناء زحلة مهما كانت توجهاتهم السياسية، ويتمنى لهم كل الخير، وهو لا يقصد يوماً الشرّ لأحد منهم.