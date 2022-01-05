الحاج حسن زار المكاوي وبحث معه في مشاريع تنموية زراعية

استقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه في سراي بعبدا وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وتركز البحث خلال اللقاء على مشاريع تنموية تقع الزراعة في صلبها، وتسهم في التخفيف من وطأة الأزمات الحادة التي تضغط على المواطنين.وقد شرح المكاوي مفاصل إستراتيجية المحافظة والتي بدأ الشق الزراعي منها بإطلاق مبادرة تحت عنوان: ما صرنا عالأرض، ثروتنا الأرض، في كانون الأول 2019.وتم الإتفاق على التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة لتطوير المزيد من المبادرات الهادفة.