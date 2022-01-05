لبنان

الحاج حسن زار المكاوي وبحث معه في مشاريع تنموية زراعية

Lebanon 24
05-01-2022 | 06:22
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 استقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه في سراي بعبدا وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وتركز البحث خلال اللقاء على مشاريع تنموية تقع الزراعة في صلبها، وتسهم في التخفيف من وطأة الأزمات الحادة التي تضغط على المواطنين.
 
وقد شرح المكاوي مفاصل إستراتيجية المحافظة والتي بدأ الشق الزراعي منها بإطلاق مبادرة تحت عنوان: ما صرنا عالأرض، ثروتنا الأرض، في كانون الأول 2019.
 
وتم الإتفاق على التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة لتطوير المزيد من المبادرات الهادفة.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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