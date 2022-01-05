لبنان

عون وقّع 16 قانوناً

Lebanon 24
05-01-2022 | 06:37
A-
A+
Doc-P-904075-637769867523894063.jpg
Doc-P-904075-637769867523894063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون 16 قانوناً أقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، وأحالها للنشر وفقاً للأصول.
مواضيع ذات صلة
الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تشعل المواجهة بين عون وبري
lebanon 24
05/01/2022 18:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ​وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
lebanon 24
05/01/2022 18:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: على الحكومة أن تعمل وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة
lebanon 24
05/01/2022 18:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟
lebanon 24
05/01/2022 18:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عون

مجلس النواب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2022-01-05
11:26 | 2022-01-05
11:24 | 2022-01-05
11:14 | 2022-01-05
11:12 | 2022-01-05
11:03 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website