إشكال وتضارب وطعن بالسكين... هذا ما جرى في سوق الخضار في طرابلس (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في محلة سوق الخضار في طرابلس، تخلله تضارب. وقد تطوّر الاشكال إلى قيام أحد الاشخاص بطعن احد الشبان بسكين في ظهره.



وجرى نقل الجريح بواسطة سيارة مدنية الى المستشفى. فيما لم تعرف الاسباب.