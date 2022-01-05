لبنان

كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!

Lebanon 24
05-01-2022 | 06:59
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بعدما عُثر ليلا على جثة شاب في أحد أحراج بلدة عجلتون مصابا بطلق ناري من بندقية صيد، أفادت قناة الـ"lbci" أنّ الجثة تعود للزميل المصور رامز زغيب.
وبحسب المعلومات الأمنية، فإن رامز قد خرج وحيدًا في رحلة صيد بالأمس وعُثر على بندقيته بجانب الجثة وقد خرج منها طلق وحيد واستقر قريبًا من خده.

وبالتالي، ترجح المعلومات أن يكون قد تعرض للسقوط أرضًا وخرج الضرب عن طريق الخطأ وأصابه.

وقد أكدت المعلومات الأمنية أن البحث يدور في الكاميرات الموجودة في المحلة، على أن يصدر التقرير الرسمي خلال أيام.

وعمل زغيب كمصور في المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI بين عامي 1996 و2014 وانتقل بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة حيث يعمل هناك. وقد تواجد في لبنان خلال الأيام الماضية في عطلة الأعياد.

وكان قد أطل سابقًا في حلقة من برنامج كلام الناس ليتحدث عن فقدان والده منذ الطفولة حيث تعرض للخطف خلال الحرب وعاش كل حياته بلا أب.
المصدر: lbc
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