الرئيس ميقاتي بحث مع سفير تركيا في لبنان العلاقات الثنائية

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي صباح اليوم في السراي الكبير، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وإلتقى الرئيس ميقاتي النقيبة السابقة لأطباء الأسنان في طرابلس رولا ديب خلف التي أعلنت إثر اللقاء: "طرابلس هي أم الحضارات وهي بحد ذاتها متحف حي، وعرضت على الرئيس ميقاتي مشروع إقامة متحف في خان العسكر في المدينة مثل المتحف الوطني في بيروت.إننا،وبرغم كل الظروف، نحمل بصيص أمل لطرابلس وللبنان كله من خلال الاستثمار بالثقافة".

الحوت

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لمناسبة التجديد له في رئاسة الشركة.

وعرض الحوت خطط الشركة للسنوات المقبلة وتأمين استمراريتها ، واستمرارية النقل من لبنان واليه.