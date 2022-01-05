بالارقام.. حركة "لافتة" في المطار

تشهد قاعات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ازدحاما كبيرا في هذه الأيام نتيجة ارتفاع أعداد المغادرين من لبنان بعد أيام معدودة على انتهاء العام 2021 وبداية العام الجديد 2022، وبالتالي انتهاء الإجازات والعودة الى العمل والدراسة في معظم دول العالم، وقد قارب عدد المغادرين اليومي 12 ألف مسافر غالبيتهم من اللبنانيين وعائلاتهم الذين أمضوا إجازة العيد مع الأهل والأصدقاء.وكانت حركة المسافرين من والى لبنان سجلت في نهاية شهر كانون الأول الفائت 454 ألفا و 289 راكبا بزيادة حوالي 61 في المئة عن الشهر ذاته من العام 2020، (لكنها بقيت أقل بنسبة 16,54 في المئة عما كانت عليه في العام 2019 ).ومع انتهاء سنة 2021 يصبح المجموع العام للركاب من والى لبنان: 4 ملايين و 319 ألفا و 467 راكبا بزيادة لأكثر من 73 في المئة عن العام 2020.وقد توزعت حركة المطار على الشكل التالي:المسافرون:بلغ مجموع الركاب في المطار خلال شهر كانون الأول الفائت 454 ألفا و 289 راكبا( بزيادة 60,86 في المئة عن كانون الأول 2020 )،اذ بلغ عدد الوافدين الى لبنان في هذا الشهر 242 ألفا و 552 راكبا ( بزيادة 56,47 في المئة عن الشهر الأخير من العام 2020 ).كما سجل عدد المغادرين 210 آلاف و 932 راكبا ( بزيادة نسبتها 66,61 في المئة) كما ارتفع عدد ركاب الترانزيت 1,64 في المئة وسجل 805 ركاب .ومع انتهاء الشهر الأخير من العام 2021 يصبح مجموع الركاب الذين استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال العام الفائت، 4 ملايين و 319 ألفا و 467 راكبا مقابل مليونين و 491 ألفا و 933 راكبا في نهاية العام 2020 اي بزيادة قاربت 74 في المئة ،انما بقيت متراجعة بنسبة 50,39 في المئة عن العام 2019 الذي كان قد سجل في نهايته 8 ملايين و707 آلاف و944 راكبا.فقد بلغ عدد الوافدين الى لبنان خلال العام 2021 مليونين و 72 ألفا و809 ركاب (بزيادة حوالي 77 في المئة عن العام 2020).وسجل عدد المغادرين مليونين و 231 ألفا و 979 راكبا (بزيادة 69,69 في المئة) كذلك ارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 173,75 في المئة وسجل 14679 راكبا.حركة الطائرات:بلغ مجموع الرحلات الجوية من والى لبنان خلال الشهر الأخير من العام الماضي 4012 رحلة (بزيادة 44,16 في المئة عن العام 2020) منها 2007 رحلات وصول الى لبنان (بزيادة 44,28 في المئة عن نفس الفترة من 2020 ) و 2005 رحلات مغادرة من لبنان ( بزيادة 44 في المئة).اما في نهاية العام 2021 فقد بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال هذا العام 39732 رحلة ( بزيادة 47 في المئة عن العام 2020 ) اذ ارتفع عدد الرحلات الجوية التي وصلت الى لبنان 47 في المئة وبلغ 19868 رحلة، كذلك ارتفع عدد الرحلات المغادرة من لبنان ايضا بنسبة 47 في المئة وسجل 19864 رحلة.ويتوقع ان تستمر حركة المسافرين عبر المطار تشهد ارتفاعا اضافيا حتى نهاية الأسبوع الحالي لا سيما لجهة المغادرة من لبنان.