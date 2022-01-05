لبنان

تمديد إنتداب القاضي جون القزي كرئيس لمحكمة التمييز العسكرية لغاية آخر شهر آذار المقبل

Lebanon 24
05-01-2022 | 07:26
A-
A+
Doc-P-904090-637769896931483932.jpg
Doc-P-904090-637769896931483932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود قراراً قضى بتمديد إنتداب القاضي جون القزي كرئيس لمحكمة التمييز العسكرية لغاية آخر شهر آذار المقبل.
مواضيع ذات صلة
القاضي سهيل عبود: إذا دخلت السياسة أبواب المحاكم خرجت العدالة منها
lebanon 24
05/01/2022 18:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سهيل عبود: المطلوب من الجميع عدم استباحة القضاء وعدم اقحامه في التجاذبات والقضاء سيبقى عصيا على اي طائفية
lebanon 24
05/01/2022 18:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى عقد برئاسة القاضي سهيل عبود اجتماعاً عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم واستمر الاجتماع حتى السابعة مساء وأبقى المجلس مداولاته سرية
lebanon 24
05/01/2022 18:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24

سهيل عبود

القاضي جون القزي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2022-01-05
11:26 | 2022-01-05
11:24 | 2022-01-05
11:14 | 2022-01-05
11:12 | 2022-01-05
11:03 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website