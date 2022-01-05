بعد جنون الدولار... كيف ستُسعّر المواد الغذائية؟

رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "ارتفاع سعر صرف الدولار من 25 الى 30 ألفاً في فترة الاعياد أمر سياسي مئة في المئة".

وقال بحصلي في حديثٍ للـ"أم تي في" إنّ "تسعيرة الـ30 ألفاً أصبحت واقعاً، ويتمّ تسعير الموادّ الغذائية على هذا الأساس، والفوضى موجودة".