لبنان

قرار للمفتي دريان بتشكيل مجلس أمناء صندوق الزكاة برئاسة نبيل بدر

Lebanon 24
05-01-2022 | 07:36
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 أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا بتشكيل مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان، وضم: نبيل عثمان بدر(رئيسا لمجلس الأمناء)،الأستاذ محمَّد إبراهيم الجوزو ( نائبا للرئيس)، الشيخ زهير شفيق كبي (أمينا للسر)، القاضي الشيخ وسيم يوسف الفلاح (أمينا للشؤون الدينية)، المحامي منير خالد فتح الله (أمينا للشؤون القانونية)، الأستاذة يسرى منير صيداني (أمينة للمحاسبة)، الأستاذ عبد الله عمر الفحل (أمينا للمال)، الدكتور جهاد محمد مكوك (أمينا للشؤون الصحية)، السيد عبد اللطيف رياض عيتاني ( عضوا)، السيد عمر عدنان الدبس ( عضوا)، السيد سامر صفوح الصفح (عضوا)السيد شفيق محمدالحلبي ( عضوا) السيد حسين خليل البطل( عضوا)، السيد بشير محمدالحريري ( عضوا)،  السيد محمود نبيه صيداني (عضوا)، السيد زياد عصام الزعني (عضوا)، السيد نبيل محمد زهير حداد( عضوا)، السيد سامر محمد  خير سوبرة (عضوا).
 
يطبِّق مجلس الأمناء أحكام فريضة الزكاة (الركن الثالث من أركان الإسلام)، ويستقبل زكاة الأموال من مصادرها ويصرفها في مصارفها الشرعية، ويقوم بتعريف المسلمين والمسلمات بأهمية هذه الفريضة وأثرها في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل على تحقيق غاية الفريضة في إغناء ذوي الحاجات وفق الأحكام الشرعية الإسلامية الغراء وقواعدها المقررة في نصوص القرآن الكريم، وفي السنة النبوية الشريفة، وآثار الصحابة الكرام، والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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